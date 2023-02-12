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ТНМК зняли кліп-відеоінструкцію на основі коміксів художника харківської ТрО

Культура 14:41   12.02.2023
Оксана Горун
ТНМК зняли кліп-відеоінструкцію на основі коміксів художника харківської ТрО

Гурт “Танок на майдані Конґо” презентував “корисний кліп” – відео на пісню “Хоббіт” є інструкцією з користування тактичною аптечкою. А в її основі – малюнки художника з тероборони Руслана Піхоти.

“Ви, певно, бачили фронтові комікси Руслана Піхоти. Ми – теж. І одразу захотіли зробити щось спільне. Й потрібне. Отже, зустрічайте – відеоінструкція з користування тактичною аптечкою в коміксах! Оригінальні малюнки Руслана Піхоти розміщено для вивчення на сайті фонду Згуртовані, а ми вже закликаємо до вивчення вкрай необхідного курсу так, як звикли – за допомогою музичного відео”, – прокоментували свій реліз музиканти.

Вони пообіцяли, що незабаром інструкція буде в кожній тактичній аптечці “Згуртованих”. А також побажали якнайшвидшого одужання автору коміксів – як виявилося, воїн харківської тероборони Руслан Піхота зараз лікується після поранення.

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З повною інструкцією з тактичної медицини в коміксах від Руслана Піхоти можна ознайомитись тут.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 14:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гурт “Танок на майдані Конґо” презентував “корисний кліп” – відео на пісню “Хоббіт” є інструкцією з користування тактичною аптечкою. А в її основі – малюнки художника з тероборони Руслана Піхоти".