ТНМК зняли кліп-відеоінструкцію на основі коміксів художника харківської ТрО

Гурт “Танок на майдані Конґо” презентував “корисний кліп” – відео на пісню “Хоббіт” є інструкцією з користування тактичною аптечкою. А в її основі – малюнки художника з тероборони Руслана Піхоти.

“Ви, певно, бачили фронтові комікси Руслана Піхоти. Ми – теж. І одразу захотіли зробити щось спільне. Й потрібне. Отже, зустрічайте – відеоінструкція з користування тактичною аптечкою в коміксах! Оригінальні малюнки Руслана Піхоти розміщено для вивчення на сайті фонду Згуртовані, а ми вже закликаємо до вивчення вкрай необхідного курсу так, як звикли – за допомогою музичного відео”, – прокоментували свій реліз музиканти.

Вони пообіцяли, що незабаром інструкція буде в кожній тактичній аптечці “Згуртованих”. А також побажали якнайшвидшого одужання автору коміксів – як виявилося, воїн харківської тероборони Руслан Піхота зараз лікується після поранення.

З повною інструкцією з тактичної медицини в коміксах від Руслана Піхоти можна ознайомитись тут.