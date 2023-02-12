Волчанск и Двуречная попали под обстрелы врага — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах Харьковщины и ситуации на фронте по состоянию на 18:00 12 февраля.
По данным Генштаба, враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Купянском направлении. При этом информации о продвижении противника либо атаках на какие-либо населенные пункты в сводке нет.
«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено», — проинформировали в Генштабе.
А вот обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковщины продолжились. На Купянском направлении под огнем противника оказались Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое. На Слобожанском — Волчанск, Амбарное и Двуречная.
Читайте также: Били ракетами и РСЗО «Град»: полиция — об обстрелах Харьковщины за сутки
В целом по территории Украины за сутки враг нанес два ракетных удара и произвел 23 обстрела из РСЗО.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Волчанск и Двуречная попали под обстрелы врага — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 18:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах Харьковщины и ситуации на фронте по состоянию на 18:00 12 февраля".