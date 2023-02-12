Волчанск и Двуречная попали под обстрелы врага — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах Харьковщины и ситуации на фронте по состоянию на 18:00 12 февраля.

По данным Генштаба, враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Купянском направлении. При этом информации о продвижении противника либо атаках на какие-либо населенные пункты в сводке нет.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено», — проинформировали в Генштабе.

А вот обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковщины продолжились. На Купянском направлении под огнем противника оказались Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое. На Слобожанском — Волчанск, Амбарное и Двуречная.

В целом по территории Украины за сутки враг нанес два ракетных удара и произвел 23 обстрела из РСЗО.