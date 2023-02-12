Вовчанськ та Дворічна потрапили під обстріли ворога – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли Харківщини та ситуацію на фронті станом на 18:00 12 лютого.
За даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. При цьому інформації про просування противника або атаки на якісь населені пункти у зведенні немає.
“На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено”, – поінформували в Генштабі.
А ось обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківщини продовжились. На Куп’янському напрямку під вогнем противника опинилися Кислівка, Котлярівка, Піщане та Берестове. На Слобожанському – Вовчанськ, Амбарне та Дворічна.
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Загалом по території України за добу ворог завдав два ракетні удари та здійснив 23 обстріли з РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 18:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли Харківщини та ситуацію на фронті станом на 18:00 12 лютого".