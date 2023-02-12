Били ракетами та РСЗВ “Град”: поліція – про обстріли Харківщини за добу

Поліція Харківської області опублікувала фото руйнувань у регіоні, причиною яких стали російські обстріли.

“Упродовж доби найбільше від ворожих обстрілів потерпали мешканці Вовчанська. Противник обстріляв місто ракетами. Постраждали домівки громадян, господарчі будівлі, магазин та приміщення підприємства. У селі Подоли Куп’янського району проти мирного населення ворог застосував РСЗВ “Град”. Внаслідок обстрілу пошкоджено паркан та дах приватного будинку, господарчі споруди“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також поліцейські поінформували, що близько 23:15 11 лютого армія РФ випустила кілька ракет по Харкову. Внаслідок пошкодження отримало одне з підприємств міста, виникла пожежа.

Фото: ГУНП у Харківській області