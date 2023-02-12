Били ракетами та РСЗВ “Град”: поліція – про обстріли Харківщини за добу
Поліція Харківської області опублікувала фото руйнувань у регіоні, причиною яких стали російські обстріли.
“Упродовж доби найбільше від ворожих обстрілів потерпали мешканці Вовчанська. Противник обстріляв місто ракетами. Постраждали домівки громадян, господарчі будівлі, магазин та приміщення підприємства. У селі Подоли Куп’янського району проти мирного населення ворог застосував РСЗВ “Град”. Внаслідок обстрілу пошкоджено паркан та дах приватного будинку, господарчі споруди“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також поліцейські поінформували, що близько 23:15 11 лютого армія РФ випустила кілька ракет по Харкову. Внаслідок пошкодження отримало одне з підприємств міста, виникла пожежа.
Фото: ГУНП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 11:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області опублікувала фото руйнувань у регіоні, причиною яких стали російські обстріли".