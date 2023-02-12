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Били ракетами и РСЗО «Град»: полиция — об обстрелах Харьковщины за сутки

Происшествия 11:32   12.02.2023
Оксана Горун
Били ракетами и РСЗО «Град»: полиция — об обстрелах Харьковщины за сутки Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковской области опубликовала фото разрушений в регионе, причиной которых стали российские обстрелы.

«На протяжении суток больше всего от вражеских обстрелов страдали жители Волчанска. Противник обстрелял город ракетами.
Пострадали дома граждан, хозяйственные постройки, магазин и помещения предприятия. В селе Подолы Купянского района против мирного населения враг применил РСЗО «Град». В результате обстрела поврежден забор и крыша частного дома, хозяйственные постройки», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковской области 11 февраля 2023 5
Фото: ГУНП в Харьковской области

Также полицейские проинформировали, что около 23:15 11 февраля армия РФ выпустила несколько ракет по Харькову. В результате повреждения получило одно из предприятий города, возник пожар.

Последствия обстрелов Харьковской области 11 февраля 2023 6Фото: ГУНП в Харьковской области

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Последствия обстрелов Харьковской области 11 февраля 2023 8
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 11 февраля 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 11 февраля 2023 4
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 11 февраля 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 11 февраля 2023
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 11:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области опубликовала фото разрушений в регионе, причиной которых стали российские обстрелы".