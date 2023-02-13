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На Купянском направлении враг обстрелял 10 населенных пунктов – Генштаб

Общество 18:47   13.02.2023
Оксана Якушко
На Купянском направлении враг обстрелял 10 населенных пунктов – Генштаб

Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ.

В 355 день русского широкомасштабного вторжения противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 18:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ.".