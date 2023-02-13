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На Куп’янському напрямку ворог обстріляв 10 населених пунктів – Генштаб

Суспільство 18:47   13.02.2023
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв 10 населених пунктів – Генштаб

Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 355 добу російського широкомасштабного вторгнення противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе, Чернещина Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 18:47;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ.".