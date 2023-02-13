В Харькове песок с солью от гололеда разбросали рядом с 4604 домами — мэрия
В Харькове убирают выпавший снег и борются с гололедом на дорогах и тротуарах.
«К работам по уборке снега по состоянию на 9:00 13 февраля привлечены 1984 работника коммунальных предприятий. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, также по городу работают 16 единиц автотракторной техники и 10 единиц средств малой механизации», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Во дворах Харькова работают 1640 дворников. За воскресенье, 12 февраля, по подсчетам мэрии дворники привели в порядок 6701 придомовую территорию и посыпали песчано-солевой смесью территорию рядом с 4604 домами.
Читайте также: Метель и морозы: прогноз погоды на Харьковщине на неделю
«На объектах СКП «Харьковзеленстрой» (в парках и скверах города — Ред.) работают 344 рабочих, 15 единиц техники и 10 средств малой механизации. 12 февраля было очищено 603 тыс. кв. м тротуаров в парках, скверах и других территориях», — отметили в мэрии.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове песок с солью от гололеда разбросали рядом с 4604 домами — мэрия»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 12:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове убирают выпавший снег и борются с гололедом на дорогах и тротуарах".