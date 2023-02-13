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В Харькове песок с солью от гололеда разбросали рядом с 4604 домами — мэрия

Общество 12:12   13.02.2023
Оксана Горун
В Харькове песок с солью от гололеда разбросали рядом с 4604 домами — мэрия Фото: Харьковский горсовет

В Харькове убирают выпавший снег и борются с гололедом на дорогах и тротуарах.

«К работам по уборке снега по состоянию на 9:00 13 февраля привлечены 1984 работника коммунальных предприятий. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, также по городу работают 16 единиц автотракторной техники и 10 единиц средств малой механизации», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

В Харькове убирают снег 13 февраля 2023 6
Фото: Харьковский горсовет

Во дворах Харькова работают 1640 дворников. За воскресенье, 12 февраля, по подсчетам мэрии дворники привели в порядок 6701 придомовую территорию и посыпали песчано-солевой смесью территорию рядом с 4604 домами.

В Харькове убирают снег 13 февраля 2023 4
Фото: Харьковский горсовет

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В Харькове убирают снег 13 февраля 2023 2

«На объектах СКП «Харьковзеленстрой» (в парках и скверах города — Ред.) работают 344 рабочих, 15 единиц техники и 10 средств малой механизации. 12 февраля было очищено 603 тыс. кв. м тротуаров в парках, скверах и других территориях», — отметили в мэрии.

В Харькове убирают снег 13 февраля 2023
Фото: Харьковский горсовет
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 12:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове убирают выпавший снег и борются с гололедом на дорогах и тротуарах".