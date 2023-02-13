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Ожеледиця в Харкові: пісок із сіллю розкидали поряд із 4604 будинками – мерія

Суспільство 12:12   13.02.2023
Оксана Горун
Ожеледиця в Харкові: пісок із сіллю розкидали поряд із 4604 будинками – мерія

У Харкові прибирають сніг і борються з ожеледицею на дорогах і тротуарах.

“До робіт з прибирання снігу станом на 9:00 13 лютого залучено 1984 працівники комунальних підприємств. Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, також по місту працюють 16 одиниць автотракторної техніки та 10 одиниць засобів малої механізації”, — проінформувала пресслужба Харківської міськради.

У Харкові прибирають сніг 13 лютого 2023 6

У дворах Харкова працюють 1640 двірників. За неділю, 12 лютого, за підрахунками мерії двірники упорядкували 6701 прибудинкову територію і посипали піщано-сольовою сумішшю поряд із 4604 будинками.

У Харкові прибирають сніг 13 лютого 2023 4

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У Харкові прибирають сніг 13 лютого 2023 2

“На об’єктах СКП “Харківзеленбуд” (у парках та скверах міста – Ред.) працюють 344 робітники, 15 одиниць техніки та 10 засобів малої механізації. 12 лютого було очищено 603 тис. кв. м тротуарів у парках, скверах та інших територіях”, – зазначили в мерії.

У Харкові прибирають сніг 13 лютого 2023

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 12:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові прибирають сніг і борються з ожеледицею на дорогах і тротуарах".