Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине продолжает снижаться

С 6 по 12 февраля в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей незначительно снизилась — более чем на 3%.

Всего за неделю в регионе заболели почти 4,5 тысячи человек (включая случаи COVID-19), 216 из них госпитализировали, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что показатель заболеваемости составляет 169,01 на 100 тысяч населения, что меньше прошлогоднего более чем в 4 раза и не превышает эпидпорог.

«В течение последних семи недель в области отмечается активизация интенсивности эпидемического процесса, что подтверждается совместной циркуляцией вирусов гриппа А и В. Также совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и SARS-CoV-2 будет способствовать дальнейшему росту уровней заболеваемости среди населения области», — прогнозируют в центре.

Напомним, что с 30 января по 5 февраля заболеваемость снизилась на 0,3% в сравнении с предыдущей неделей.