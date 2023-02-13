Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине продолжает снижаться
С 6 по 12 февраля в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей незначительно снизилась — более чем на 3%.
Всего за неделю в регионе заболели почти 4,5 тысячи человек (включая случаи COVID-19), 216 из них госпитализировали, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.
Отмечается, что показатель заболеваемости составляет 169,01 на 100 тысяч населения, что меньше прошлогоднего более чем в 4 раза и не превышает эпидпорог.
«В течение последних семи недель в области отмечается активизация интенсивности эпидемического процесса, что подтверждается совместной циркуляцией вирусов гриппа А и В. Также совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и SARS-CoV-2 будет способствовать дальнейшему росту уровней заболеваемости среди населения области», — прогнозируют в центре.
Напомним, что с 30 января по 5 февраля заболеваемость снизилась на 0,3% в сравнении с предыдущей неделей.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 21:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 6 по 12 февраля в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей незначительно снизилась — более чем на 3%.".