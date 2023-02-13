Захворюваність на грип та ГРВІ на Харківщині продовжує знижуватися

З 6 по 12 лютого в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ, як порівняти з попереднім тижнем, трохи знизилася – більш ніж на 3%.

Загалом за тиждень у регіоні захворіли майже 4,5 тисячі осіб (включно з випадками COVID-19), 216 із них ушпиталили, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що показник захворюваності становить 169,01 на 100 тисяч населення, що менше за торішній більш ніж у 4 рази та не перевищує епідпоріг.

“Впродовж останніх семи тижнів в області відмічається активізація інтенсивності епідемічного процесу, що підтверджується сумісною циркуляцією вірусів грипу А та В. Також сумісна циркуляція вірусів грипу та респіраторної групи та SARS-CoV-2 сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області”, – прогнозують у центрі.

Нагадаємо, що за тиждень з 30 січня по 5 лютого захворюваність знизилася на 0,3%.