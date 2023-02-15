В День влюбленных на Харьковщине поженились две пары военнослужащих (видео)

Видеосюжет о двух свадьбах, которые произошли в Лозовой на Харьковщине, опубликовал в соцсетях мэр города Сергей Зеленский.

«На День влюбленных в нашей громаде поженились две семьи защитников. Молодожены объединили свои судьбы при первой возможности. Желаю им долгих и счастливых лет супружеской жизни», — написал Зеленский.

Одна из пар — Тарас и Анна вместе служат на Донецком направлении. Свадьбу семьи Магазинюков пришлось приостановить из-за воздушной тревоги. Но как только молодые смогли покинуть укрытие, церемонию продолжили.

Следующими пошли под венец Алексей и Анастасия Дерепко.