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В День влюбленных на Харьковщине поженились две пары военнослужащих (видео)

Общество 10:12   15.02.2023
Оксана Горун
В День влюбленных на Харьковщине поженились две пары военнослужащих (видео)

Видеосюжет о двух свадьбах, которые произошли в Лозовой на Харьковщине, опубликовал в соцсетях мэр города Сергей Зеленский.

«На День влюбленных в нашей громаде поженились две семьи защитников. Молодожены объединили свои судьбы при первой возможности. Желаю им долгих и счастливых лет супружеской жизни», — написал Зеленский.

Одна из пар — Тарас и Анна вместе служат на Донецком направлении. Свадьбу семьи Магазинюков пришлось приостановить из-за воздушной тревоги. Но как только молодые смогли покинуть укрытие, церемонию продолжили.

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Следующими пошли под венец Алексей и Анастасия Дерепко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 10:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видеосюжет о двух свадьбах, которые произошли в Лозовой на Харьковщине, опубликовал в соцсетях мэр города Сергей Зеленский".