У День закоханих на Харківщині одружилися дві пари військовослужбовців (відео)
Відеосюжет про два весілля, що відбулися в Лозовій на Харківщині, опублікував у соцмережах мер міста Сергій Зеленський.
“На День закоханих у нашій громаді одружилися дві родини захисників. Молодята об’єднали свої долі за першої нагоди. Бажаю їм довгих і щасливих років подружнього життя”, – написав Зеленський.
Одна з пар – Тарас та Ганна разом служать на Донецькому напрямку. Весілля сім’ї Магазинюків довелося призупинити через повітряну тривогу. Але щойно молодята змогли покинути укриття, церемонію продовжили.
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Наступними пішли під вінець Олексій та Анастасія Дерепко.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 10:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відеосюжет про два весілля, що відбулися в Лозовій на Харківщині, опублікував у соцмережах мер міста Сергій Зеленський".