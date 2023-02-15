У День закоханих на Харківщині одружилися дві пари військовослужбовців (відео)

Відеосюжет про два весілля, що відбулися в Лозовій на Харківщині, опублікував у соцмережах мер міста Сергій Зеленський.

“На День закоханих у нашій громаді одружилися дві родини захисників. Молодята об’єднали свої долі за першої нагоди. Бажаю їм довгих і щасливих років подружнього життя”, – написав Зеленський.

Одна з пар – Тарас та Ганна разом служать на Донецькому напрямку. Весілля сім’ї Магазинюків довелося призупинити через повітряну тривогу. Але щойно молодята змогли покинути укриття, церемонію продовжили.

Наступними пішли під вінець Олексій та Анастасія Дерепко.