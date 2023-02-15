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У День закоханих на Харківщині одружилися дві пари військовослужбовців (відео)

Суспільство 10:12   15.02.2023
Оксана Горун
У День закоханих на Харківщині одружилися дві пари військовослужбовців (відео)

Відеосюжет про два весілля, що відбулися в Лозовій на Харківщині, опублікував у соцмережах мер міста Сергій Зеленський.

“На День закоханих у нашій громаді одружилися дві родини захисників. Молодята об’єднали свої долі за першої нагоди. Бажаю їм довгих і щасливих років подружнього життя”, – написав Зеленський.

Одна з пар – Тарас та Ганна разом служать на Донецькому напрямку. Весілля сім’ї Магазинюків довелося призупинити через повітряну тривогу. Але щойно молодята змогли покинути укриття, церемонію продовжили.

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Наступними пішли під вінець Олексій та Анастасія Дерепко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 10:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відеосюжет про два весілля, що відбулися в Лозовій на Харківщині, опублікував у соцмережах мер міста Сергій Зеленський".