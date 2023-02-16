На Салтовке восстанавливают дом, пострадавший от прямого «прилета» (фото)
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
В мэрии заявили, что многоэтажный дом, который местами остался без стен, отстроят полностью.
«В Салтовском районе продолжают ликвидировать разрушение жилых домов, поврежденных в результате российской агрессии. В исполнение поручения городского головы Игоря Терехова строители полностью восстановят поврежденный дом», — прокомментировала пресс-служба Харьковского горсовета фото работ.
Часть внешних стен многоэтажки уже восстановили, заменив бетонные плиты кирпичной кладкой.
Также работы начались в квартире этажом выше.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 11:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии заявили, что многоэтажный дом, который местами остался без стен, отстроят полностью".