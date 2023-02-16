На Салтовке восстанавливают дом, пострадавший от прямого «прилета» (фото)

В мэрии заявили, что многоэтажный дом, который местами остался без стен, отстроят полностью.

«В Салтовском районе продолжают ликвидировать разрушение жилых домов, поврежденных в результате российской агрессии. В исполнение поручения городского головы Игоря Терехова строители полностью восстановят поврежденный дом», — прокомментировала пресс-служба Харьковского горсовета фото работ.

Часть внешних стен многоэтажки уже восстановили, заменив бетонные плиты кирпичной кладкой.

Также работы начались в квартире этажом выше.