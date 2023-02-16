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На Салтовке восстанавливают дом, пострадавший от прямого «прилета» (фото)

Общество 11:09   16.02.2023
Оксана Горун
На Салтовке восстанавливают дом, пострадавший от прямого «прилета» (фото) Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

В мэрии заявили, что многоэтажный дом, который местами остался без стен, отстроят полностью.

«В Салтовском районе продолжают ликвидировать разрушение жилых домов, поврежденных в результате российской агрессии. В исполнение поручения городского головы Игоря Терехова строители полностью восстановят поврежденный дом», — прокомментировала пресс-служба Харьковского горсовета фото работ.

На Салтовке восстанавливают дом после прилета 6
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Часть внешних стен многоэтажки уже восстановили, заменив бетонные плиты кирпичной кладкой.

На Салтовке восстанавливают дом после прилета 3
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Также работы начались в квартире этажом выше.

На Салтовке восстанавливают дом после прилета 2
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Читайте также: Цель – отстроить полностью: на Салтовке восстанавливают пятиэтажку (фото)

На Салтовке восстанавливают дом после прилета 5
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 11:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии заявили, что многоэтажный дом, который местами остался без стен, отстроят полностью".