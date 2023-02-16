На Салтівці відновлюють будинок, який постраждав від прямого “прильоту” (фото)
Фото: пресслужба Харківської міськради
У мерії заявили, що багатоповерховий будинок, який місцями залишився без стін, відбудують повністю.
“У Салтівському районі продовжують ліквідовувати руйнування житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії. На виконання доручення міського голови Ігоря Терехова будівельники повністю відновлять пошкоджений будинок”, – прокоментувала пресслужба Харківської міськради фото робіт.
Частину зовнішніх стін багатоповерхівки вже відновили, замінивши бетонні плити на кладку кирпича.
Також роботи розпочалися у квартирі поверхом вище.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 11:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії заявили, що багатоповерховий будинок, який місцями залишився без стін, відбудують повністю".