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СБУ нейтрализовала в Харькове банду, которая «отчуждала» квартиры и дома

Общество 15:05   16.02.2023
Оксана Якушко
СБУ нейтрализовала в Харькове банду, которая «отчуждала» квартиры и дома

СБУ заблокировала деятельность преступной организации, которая специализировалась на незаконном захвате жилья в Харьковской области.

В состав группировки входило 6 человек во главе с известным в городе криминальным авторитетом.
Два «руководителя» организации разрабатывали планы преступной деятельности. Но понимая сложность задачи, стали привлекать своих знакомых. В дальнейшем все функции они четко распределили между всеми участниками.

Бандиты подыскивали лиц среди уязвимых слоев населения, имеющих в собственности недвижимое имущество. Пострадавших вводили в заблуждение и создавали благоприятные условия, чтобы те продали свои квартиры или дома.

Чтобы реализовать свой план, участники организации помогали подготовить недвижимое имущество к продаже: гасили долги, дооформляли необходимые документы на право собственности. Затем злоумышленники находили реальных или фиктивных покупателей, заключали с потерпевшим сделку на отчуждение жилья и присваивали имущество или деньги, полученные от продажи.

Полученные денежные средства от сбыта жилья распределяли организаторы между всеми соучастниками в заранее оговоренных частях, в зависимости от объема выполненных работ.


Правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых было обнаружили:

документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность лиц;
правоучредительные документы на недвижимое имущество потенциальных потерпевших;
средства полученные от преступной деятельности;
банковские карты и мобильные телефоны;
средства поражения и вещество растительного происхождения, по которым решается вопрос о дополнительной квалификации статьи.

Пока фигурантам дела сообщено о подозрениях, по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
ч. 3 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество)
ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека)

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание производили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 15:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ заблокировала деятельность преступной организации, которая специализировалась на незаконном захвате жилья в Харьковской области.".