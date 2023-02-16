СБУ нейтрализовала в Харькове банду, которая «отчуждала» квартиры и дома
СБУ заблокировала деятельность преступной организации, которая специализировалась на незаконном захвате жилья в Харьковской области.
В состав группировки входило 6 человек во главе с известным в городе криминальным авторитетом.
Два «руководителя» организации разрабатывали планы преступной деятельности. Но понимая сложность задачи, стали привлекать своих знакомых. В дальнейшем все функции они четко распределили между всеми участниками.
Бандиты подыскивали лиц среди уязвимых слоев населения, имеющих в собственности недвижимое имущество. Пострадавших вводили в заблуждение и создавали благоприятные условия, чтобы те продали свои квартиры или дома.
Чтобы реализовать свой план, участники организации помогали подготовить недвижимое имущество к продаже: гасили долги, дооформляли необходимые документы на право собственности. Затем злоумышленники находили реальных или фиктивных покупателей, заключали с потерпевшим сделку на отчуждение жилья и присваивали имущество или деньги, полученные от продажи.
Полученные денежные средства от сбыта жилья распределяли организаторы между всеми соучастниками в заранее оговоренных частях, в зависимости от объема выполненных работ.
Правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых было обнаружили:
документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность лиц;
правоучредительные документы на недвижимое имущество потенциальных потерпевших;
средства полученные от преступной деятельности;
банковские карты и мобильные телефоны;
средства поражения и вещество растительного происхождения, по которым решается вопрос о дополнительной квалификации статьи.
Пока фигурантам дела сообщено о подозрениях, по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
ч. 3 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество)
ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека)
Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Задержание производили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.
Читайте также: “Смотрящим за ХТЗ” не дали расширить влияние на Салтовку – полиция (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «СБУ нейтрализовала в Харькове банду, которая «отчуждала» квартиры и дома»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 15:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ заблокировала деятельность преступной организации, которая специализировалась на незаконном захвате жилья в Харьковской области.".