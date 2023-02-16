СБУ нейтрализовала в Харькове банду, которая «отчуждала» квартиры и дома

СБУ заблокировала деятельность преступной организации, которая специализировалась на незаконном захвате жилья в Харьковской области.

В состав группировки входило 6 человек во главе с известным в городе криминальным авторитетом.

Два «руководителя» организации разрабатывали планы преступной деятельности. Но понимая сложность задачи, стали привлекать своих знакомых. В дальнейшем все функции они четко распределили между всеми участниками.



Бандиты подыскивали лиц среди уязвимых слоев населения, имеющих в собственности недвижимое имущество. Пострадавших вводили в заблуждение и создавали благоприятные условия, чтобы те продали свои квартиры или дома.



Чтобы реализовать свой план, участники организации помогали подготовить недвижимое имущество к продаже: гасили долги, дооформляли необходимые документы на право собственности. Затем злоумышленники находили реальных или фиктивных покупателей, заключали с потерпевшим сделку на отчуждение жилья и присваивали имущество или деньги, полученные от продажи.



Полученные денежные средства от сбыта жилья распределяли организаторы между всеми соучастниками в заранее оговоренных частях, в зависимости от объема выполненных работ.



Правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых было обнаружили:

документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность лиц;

правоучредительные документы на недвижимое имущество потенциальных потерпевших;

средства полученные от преступной деятельности;

банковские карты и мобильные телефоны;

средства поражения и вещество растительного происхождения, по которым решается вопрос о дополнительной квалификации статьи.



Пока фигурантам дела сообщено о подозрениях, по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 3 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество)

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека)



Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Задержание производили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.