«Смотрящим за ХТЗ» не дали расширить влияние на Салтовку — полиция (видео)
Четверо членов преступной группировки вымогателей, задержанные в Харькове 4 февраля, решением суда взяты под стражу на два месяца без права внести залог.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
По его словам, правоохранители задерживали бандитов располагая информацией, что у них может быть граната, и один из злоумышленников планирует ее взорвать.
Видео: Сергей Болвинов
«Установлено, что эта четверка негодяев шантажировала наркозависимых и их родственников, чтобы взять их «под свой контроль». Более того, следователями установлено, что эти лица планировали расширить свою деятельность и стать «смотрящими» по Салтовке», — рассказал Болвинов.
Во время обысков у фигурантов изъяли полученные вымогательством деньги, наркотики и другие доказательства.
Ранее в облуправлении СБУ и облпрокуратуре сообщили, что задержали в Харькове «на горячем» профессиональных преступников, которые «выбивали» с горожан деньги под видом несуществующих долгов. Бандиты угрожали физической расправой не только своим жертвам, но и их родственникам. В состав группировки входили не работающие и ранее судимые лица — трое мужчин и женщина.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 19:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо членов преступной группировки вымогателей, задержанные в Харькове 4 февраля, решением суда взяты под стражу на два месяца без права внести залог.".