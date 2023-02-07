«Смотрящим за ХТЗ» не дали расширить влияние на Салтовку — полиция (видео)

Четверо членов преступной группировки вымогателей, задержанные в Харькове 4 февраля, решением суда взяты под стражу на два месяца без права внести залог.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, правоохранители задерживали бандитов располагая информацией, что у них может быть граната, и один из злоумышленников планирует ее взорвать.

Видео: Сергей Болвинов

«Установлено, что эта четверка негодяев шантажировала наркозависимых и их родственников, чтобы взять их «под свой контроль». Более того, следователями установлено, что эти лица планировали расширить свою деятельность и стать «смотрящими» по Салтовке», — рассказал Болвинов.

Во время обысков у фигурантов изъяли полученные вымогательством деньги, наркотики и другие доказательства.

Ранее в облуправлении СБУ и облпрокуратуре сообщили, что задержали в Харькове «на горячем» профессиональных преступников, которые «выбивали» с горожан деньги под видом несуществующих долгов. Бандиты угрожали физической расправой не только своим жертвам, но и их родственникам. В состав группировки входили не работающие и ранее судимые лица — трое мужчин и женщина.