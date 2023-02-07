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“Смотрящим за ХТЗ” не дали розширити свій вплив на Салтівку – поліція (відео)

Події 19:44   07.02.2023
Олена Нагорна
“Смотрящим за ХТЗ” не дали розширити свій вплив на Салтівку – поліція (відео)

Чотирьох членів злочинного угруповання вимагачів, затриманих у Харкові 4 лютого, рішенням суду взято під варту на два місяці без права внести заставу.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, правоохоронці затримували бандитів, маючи у своєму розпорядженні інформацію, що у них може бути граната, і один зі зловмисників планує її підірвати.

Відео: Сергій Болвінов

“Встановлено, що ця четвірка негідників шантажувала наркозалежних та їхніх родичів, щоб взяти їх “під свій контроль”. Більш того, слідчими встановлено, що ці особи планували розширити свою діяльність і стати “смотрящими” по Салтівці”, – розповів Болвінов.

Під час обшуків у фігурантів вилучили отримані вимаганням гроші, наркотики та інші докази.

Раніше в облуправлінні СБУ та облпрокуратурі повідомили, що затримали у Харкові «на гарячому» професійних злочинців, які «вибивали» з містян гроші під виглядом неіснуючих боргів. Бандити погрожували фізичною розправою не лише своїм жертвам, а й їхнім родичам. До складу угруповання входили безробітні та раніше засуджені особи – троє чоловіків та жінка.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 19:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотирьох членів злочинного угруповання вимагачів, затриманих у Харкові 4 лютого, рішенням суду взято під варту на два місяці без права внести заставу.".