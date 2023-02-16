СБУ нейтралізувала у Харкові банду, яка «відчужувала» квартири і будинки

СБУ заблокувала діяльність злочинної організації, яка спеціалізувалася на незаконному захопленні житла у Харківській області.

До складу угруповання входило 6 осіб на чолі з відомим у місті кримінальним авторитетом.



Два «керівники» організації розробляли плани злочинної діяльності. Але, розуміючи складність завдання, почали залучати своїх знайомих. Надалі всі функції чітко розподілили між усіма учасниками.



Бандити підшуковували осіб серед вразливих верств населення, які мають у власності нерухоме майно. Потерпілих вводили в оману та створювали сприятливі умови для здійснення ними продажу своєї квартири чи будинку.



Щоб реалізувати свій «план», учасники організації допомагали підготувати нерухоме майно до продажу: гасили борги, дооформляли необхідні документи на право власності. Потім зловмисники знаходили реальних або фіктивних покупців, укладали з потерпілим угоду на відчуження житла та привласнювали майно або гроші, отримані від його продажу.

Отримані грошові кошти від збуту житла розподіляли організатори між усіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах, які залежали від обсягу виконаних робіт.

Правоохоронці провели низку обшуків, у ході яких виявили:

документальні матеріали, що підтверджують протиправну діяльність осіб;

правоустановчі документи на нерухоме майно потенційних потерпілих;

кошти отримані від злочинної діяльності;

банківські картки та мобільні телефони;

засоби ураження та речовина рослинного походження, щодо яких вирішується питання про додаткову кваліфікацію статті.

Наразі фігурантам справи повідомлено про підозри, за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство)

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Затримання проводили співробітники Управління СБУ у Харківській області спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.