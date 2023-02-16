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За сутки на Харьковщине расчистили от снега 105 км дорог (видео)

Общество 12:17   16.02.2023
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине расчистили от снега 105 км дорог (видео)

В службе автомобильных дорог региона заявили, что устраняют последствия метели в области круглосуточно.

«За сутки было расчищено 105 км дорог государственного значения. Утром и днем 15 февраля отмечались осадки в виде слабого снега в Богодуховском, Харьковском, Лозовском и Купянском районах. К работам была привлечена 61 единица техники и использовано 506 кубометров песчано-солевой смеси», — привели статистику дорожники.

По информации САД, утром 16 февраля в области было облачно, слабый снег зафиксировали в Чугуевском районе.

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«Проезд по государственным дорогам – обеспечен!» — подчеркнули специалисты.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 12:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В службе автомобильных дорог региона заявили, что устраняют последствия метели в области круглосуточно".