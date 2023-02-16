За сутки на Харьковщине расчистили от снега 105 км дорог (видео)
В службе автомобильных дорог региона заявили, что устраняют последствия метели в области круглосуточно.
«За сутки было расчищено 105 км дорог государственного значения. Утром и днем 15 февраля отмечались осадки в виде слабого снега в Богодуховском, Харьковском, Лозовском и Купянском районах. К работам была привлечена 61 единица техники и использовано 506 кубометров песчано-солевой смеси», — привели статистику дорожники.
По информации САД, утром 16 февраля в области было облачно, слабый снег зафиксировали в Чугуевском районе.
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«Проезд по государственным дорогам – обеспечен!» — подчеркнули специалисты.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 12:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В службе автомобильных дорог региона заявили, что устраняют последствия метели в области круглосуточно".