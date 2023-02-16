За добу на Харківщині розчистили від снігу 105 км доріг (відео)

У службі автомобільних доріг регіону заявили, що усувають наслідки хуртовини в області цілодобово.

“За добу було розчищено 105 км доріг державного значення. Вранці та вдень 15 лютого відзначалися опади у вигляді слабкого снігу у Богодухівському, Харківському, Лозівському та Куп’янському районах. До робіт було залучено 61 одиницю техніки та використано 506 кубометрів піщано-сольової суміші”, — привели статистику шляховики.

Вранці 16 лютого в області було хмарно, слабкий сніг зафіксували в Чугуївському районі.

“Проїзд державними дорогами – забезпечений!” – наголосили фахівці.