Как бойцы ТрО Харьковщины готовятся отражать возможное наступление РФ (видео)
Бойцы Красноградского отдельного батальона Харьковской отдельной бригады ТрО провели тактические учения.
Защитники отрабатывали сценарии обороны на случай возможного наступления противника, сообщается на странице 113-й отдельной бригады территориальной обороны в Facebook.
«В частности, защитники использовали боевое оружие, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие», — пишут бойцы.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 12:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы Красноградского отдельного батальона Харьковской отдельной бригады ТрО провели тактические учения.".