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Як тероборонівці Харківщини готуються відбивати можливий наступ ворога (відео)

Суспільство 12:42   19.02.2023
Олена Нагорна
Як тероборонівці Харківщини готуються відбивати можливий наступ ворога (відео)

Бійці Красноградського окремого батальйону Харківської окремої бригади ТрО провели тактичні навчання.

Захисники відпрацьовували сценарії оборони на випадок можливого наступу супротивника, повідомляється на сторінці 113-ї окремої бригади територіальної оборони у Facebook.

“Зокрема, оборонці використовували бойову зброю, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю”, – пишуть бійці.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 12:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці Красноградського окремого батальйону Харківської окремої бригади ТрО провели тактичні навчання.".