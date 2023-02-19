Воскресенье на Харьковщине может пройти без отключений света — Укрэнерго

Дефицит мощности в энергосистеме в воскресенье отсутствует и не прогнозируется, поэтому лимиты потребления до областей не доводились, сообщили в «Укрэнерго».

При этом в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений, отметили в национальной энергетической компании.

«Потребление самое низкое за всю неделю, что характерно для утра воскресенья. Рост потребления прогнозируется вечером и завтра на утро. Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток», — призвали в «Укрэнерго».

Читайте также: Новый график отключения электричества на Харьковщине с 20 по 26 февраля

Все электростанции работают согласно командам диспетчеров и графикам, добавили в компании.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона 16 февраля отметил, что сейчас электроснабжение в регионе стабильное и аварийных отключений нет.