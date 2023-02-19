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Неділя на Харківщині може пройти без вимкнень електрики – Укренерго

Суспільство 10:52   19.02.2023
Олена Нагорна
Неділя на Харківщині може пройти без вимкнень електрики – Укренерго

Дефіцит потужності в енергосистемі в неділю відсутній та не прогнозується, тому ліміти споживання до областей не доводилися, повідомили в “Укренерго”.

При цьому у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень, зазначили у національній енергетичній компанії.

“Споживання найнижче за весь тиждень, що є характерним для ранку неділі. Зростання споживання прогнозується ввечері та завтра на ранок. Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Просимо розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби”, – закликали в “Укренерго”.

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Усі електростанції працюють відповідно до команд диспетчерів та графіків, додали в компанії.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону 16 лютого зазначив, що зараз електропостачання у регіоні стабільне та аварійних відключень немає.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 10:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дефіцит потужності в енергосистемі в неділю відсутній та не прогнозується, тому ліміти споживання до областей не доводилися, повідомили в “Укренерго”.".