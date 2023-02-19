Неділя на Харківщині може пройти без вимкнень електрики – Укренерго
Дефіцит потужності в енергосистемі в неділю відсутній та не прогнозується, тому ліміти споживання до областей не доводилися, повідомили в “Укренерго”.
При цьому у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень, зазначили у національній енергетичній компанії.
“Споживання найнижче за весь тиждень, що є характерним для ранку неділі. Зростання споживання прогнозується ввечері та завтра на ранок. Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Просимо розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби”, – закликали в “Укренерго”.
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Усі електростанції працюють відповідно до команд диспетчерів та графіків, додали в компанії.
Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону 16 лютого зазначив, що зараз електропостачання у регіоні стабільне та аварійних відключень немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 10:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дефіцит потужності в енергосистемі в неділю відсутній та не прогнозується, тому ліміти споживання до областей не доводилися, повідомили в “Укренерго”.".