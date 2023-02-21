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Более десяти населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за сутки — Генштаб

Происшествия 18:22   21.02.2023
Елена Нагорная
Более десяти населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за сутки — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеским обстрелам на Харьковщине подверглись Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодязное.

На Купянском направлении враг обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестовое.

«Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — напомнили в Генштабе.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Читайте также: Две атаки и авиаудар — Генштаб сообщил о сутках на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".