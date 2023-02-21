Понад десять населених пунктів Харківщини обстріляв ворог за добу – Генштаб

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове.

“Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – нагадали в Генштабі.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.