Генпрокурор сообщил о количестве убитых и раненых на Харьковщине за год войны
Во время пресс-конференции, посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, Генпрокурор Андрей Костин продемонстрировал данные о преступлениях российской армии в Украине, в том числе — в Харьковской области.
В целом в Украине, по данным Костина, с 24 февраля 2022 года зарегистрировали более 68 000 военных преступлений. Из них 12 762 произошли в Харьковской области. По этому печальному показателю наш регион опережает только Донецкая область.
Все эти преступления в Украине привели к гибели 9655 человек, в том числе 461 ребенка. Ранения получили 12 829 человек, из которых 926 – дети. На Харьковщине убиты 1782 человека, 2607 ранены.
«Когда говорим об этих цифрах, мы должны осознавать, что реальное количество намного выше. Ведь мы до сих пор не имеем доступа к оккупированным территориям», — отметил Костин.
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Он сообщил, что в Харьковской области после деоккупации обнаружены тела 936 человек, из них 739 гражданских. В частности, стихийное массовое захоронение обнаружили в лесу возле Изюма. Там эксгумировали тела 451 человека, из них 429 – гражданские. Во время расследований, которые проводили на деоккупированных территориях, обнаружили 21 пыточную. Зафиксированы факты похищения или исчезновения более 1007 гражданских лиц.
Также Офис Генпрокурора опубликовал графику с информацией об ударах по объектам энергетики Украины по месяцам. В Харьковской области их насчитали 20, больше всего — в октябре 2022.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 22:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время пресс-конференции, посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, Генпрокурор Андрей Костин продемонстрировал данные о преступлениях российской армии в Украине, в том числе — в Харьковской области".