Генпрокурор повідомив про вбитих та поранених на Харківщині за рік війни

Під час пресконференції, присвяченої роковинам повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Генпрокурор Андрій Костін продемонстрував дані про злочини російської армії в Україні, зокрема – в Харківській області.

Загалом в Україні, за даними Костіна, з 24 лютого 2022 року зареєстрували понад 68 тисяч воєнних злочинів. З них 12 762 відбулися в Харківській області. За цим сумним показником наш регіон випереджає лише Донецька область.

Усі ці злочини в Україні призвели до загибелі 9655 осіб, зокрема 461 дитини. Поранення отримали 12 829 осіб, з яких 926 – діти. На Харківщині вбито 1782 особи, 2607 поранено.

“Коли говоримо про ці цифри, ми повинні усвідомлювати, що реальна кількість набагато вища. Адже ми досі не маємо доступу до окупованих територій”, – зазначив Костін.

Він повідомив, що на Харківщині після деокупації виявлено тіла 936 осіб, з них 739 цивільних. Зокрема, стихійне масове поховання виявили у лісі біля Ізюма. Там ексгумували тіла 451 особи, з них 429 – цивільні. Під час розслідувань, які проводили на деокупованих територіях, виявили 21 застінку. Зафіксовано факти викрадення чи зникнення понад 1007 цивільних осіб.

Також Офіс Генпрокурора опублікував графік з інформацією про удари по об’єктах енергетики України по місяцях. У Харківській області їх нарахували 20, найбільше – у жовтні 2022 року.