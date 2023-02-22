Полиция сообщила подробности о подрыве на мине жителя Изюма

55-летний житель Изюма пострадал, наступив на мину «Лепесток».

ЧП в Изюме случилось днем 22 февраля.

«55-летний мужчина разбирал разрушенное вражеским обстрелом здание и случайно наступил на неизвестный взрывной предмет. С травмами пострадавшего доставили в местное медицинское учреждение», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее о происшествии сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его информации, пострадавший — работник лесного хозяйства.

И Синегубов, и полиция в очередной раз напомнили жителям Харьковщины, что минная опасность в регионе остается высокой. Особенно это касается деоккупированных территорий, а также — тех, которые подвергались активным обстрелам российской армии.