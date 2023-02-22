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Полиция сообщила подробности о подрыве на мине жителя Изюма

Происшествия 16:33   22.02.2023
Оксана Горун
Полиция сообщила подробности о подрыве на мине жителя Изюма Фото: Радио Свобода

55-летний житель Изюма пострадал, наступив на мину «Лепесток».

ЧП в Изюме случилось днем 22 февраля.

«55-летний мужчина разбирал разрушенное вражеским обстрелом здание и случайно наступил на неизвестный взрывной предмет. С травмами пострадавшего доставили в местное медицинское учреждение», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее о происшествии сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его информации, пострадавший — работник лесного хозяйства.

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    • И Синегубов, и полиция в очередной раз напомнили жителям Харьковщины, что минная опасность в регионе остается высокой. Особенно это касается деоккупированных территорий, а также — тех, которые подвергались активным обстрелам российской армии.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 16:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летний житель Изюма пострадал, наступив на мину «Лепесток»".