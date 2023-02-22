Поліція повідомила подробиці про підрив на міні мешканця Ізюма
55-річний мешканець Ізюма постраждав, наступивши на міну “Пелюстка”.
НП в Ізюмі сталася вдень 22 лютого.
“55-річний чоловік розбирав зруйноване ворожим обстрілом приміщення будівлі та випадково наступив на невідомий вибуховий предмет. З травмами потерпілого доставили до місцевого медичного закладу”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Раніше про подію повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його інформацією, постраждалий – працівник лісового господарства.
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І Синєгубов, і поліція вкотре нагадали мешканцям Харківщини, що мінна небезпека в регіоні залишається високою. Особливо це стосується деокупованих територій, а також тих, які зазнавали активних обстрілів російської армії.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 16:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річний мешканець Ізюма постраждав, наступивши на міну “Пелюстка”".