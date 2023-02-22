Поліція повідомила подробиці про підрив на міні мешканця Ізюма

55-річний мешканець Ізюма постраждав, наступивши на міну “Пелюстка”.

НП в Ізюмі сталася вдень 22 лютого.

“55-річний чоловік розбирав зруйноване ворожим обстрілом приміщення будівлі та випадково наступив на невідомий вибуховий предмет. З травмами потерпілого доставили до місцевого медичного закладу”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше про подію повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його інформацією, постраждалий – працівник лісового господарства.

І Синєгубов, і поліція вкотре нагадали мешканцям Харківщини, що мінна небезпека в регіоні залишається високою. Особливо це стосується деокупованих територій, а також тих, які зазнавали активних обстрілів російської армії.