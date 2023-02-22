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Промышленное производство на Харьковщине за год упало на 40% — ХОВА

Харьков 17:40   22.02.2023
Оксана Горун
Промышленное производство на Харьковщине за год упало на 40% — ХОВА

В первые месяцы войны в регионе остановилось более 80% предприятий. Такую статистику сообщила пресс-служба ХОВА.

«По последним подсчетам и итогам 2022 года, падение промышленного производства в Харьковской области составило 40%. Несмотря на это, предприниматели добросовестно платят налоги», — отметили в пресс-службе со ссылкой на интервью начальника ХОВА Олега Синегубова изданию «Слобідський край».

Также в администрации сообщили о том, что в первые месяцы войны более 80% предприятий Харьковщины остановились. Но после деоккупации практически всей области бизнес начал возвращаться к работе.

«Деоккупация территорий Харьковской области влияет на положительную динамику постепенного восстановления экономики области. И, прежде всего, наблюдается экономическая активность малого бизнеса», — сказал Синегубов.

Он отметил, что количество физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в Харьковской области, сейчас — более 38 тысяч. И регион сохраняет второе место в Украине по этому показателю.

«В основном это предприятия агропромышленного комплекса, деятельности в сфере IТ, оптовой и розничной торговли, жилищно-коммунального хозяйства. Среди отраслей промышленности больше всего предприятий пищевой промышленности», — проинформировали в ХОВА.

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    • Ранее в интервью МГ «Объектив» президент «Ассоциации частных работодателей» Александр Чумак заявил о том, что 56% бизнеса Харьковщины релоцировано. Причем 12% из тех, кто перевез бизнес в другой регион, не намерены возвращаться. Среди проблем, которые существенно тормозят возобновление работы бизнеса в Харькове и области Чумак назвал то, что в регионе не работают госпрограммы и невозможно получить кредиты. Также осложняет ситуацию мобилизация — микро- и малый бизнес, который традиционно развит в регионе, не может забронировать сотрудников.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 17:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первые месяцы войны в регионе остановилось более 80% предприятий. Такую статистику сообщила пресс-служба ХОВА".