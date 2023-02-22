Промислове виробництво на Харківщині за рік упало на 40% – ХОВА

У перші місяці війни в ​​регіоні зупинилося понад 80% підприємств. Таку статистику повідомила пресслужба ХОВА.

“За останніми підрахунками та підсумками 2022 року, падіння промислового виробництва на Харківщині склало 40%. Попри це підприємці сумлінно сплачують податки”, – зазначили в пресслужбі з посиланням на інтерв’ю начальника ХОВА Олега Синєгубова виданню “Слобідський край”.

Також в адміністрації повідомили, що в перші місяці війни понад 80% підприємств Харківщини зупинилися. Але після деокупації практично всієї області бізнес почав повертатися до роботи.

“Деокупація територій Харківської області впливає на позитивну динаміку поступового відновлення економіки області. І насамперед спостерігається економічна активність малого бізнесу”, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що кількість фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих у Харківській області, зараз – понад 38 тисяч. І регіон зберігає друге місце в Україні за цим показником.

“Переважно це підприємства агропромислового комплексу, діяльності у сфері ІТ, оптової та роздрібної торгівлі, житлово-комунального господарства. Серед галузей промисловості найбільше підприємств харчової промисловості”, – поінформували в ХОВА.

Раніше в інтерв’ю МГ “Об’єктив” президент “Асоціації приватних роботодавців” Олександр Чумак заявив про те, що 56% бізнесу Харківщини релоковано. Причому 12% із тих, хто перевіз бізнес до іншого регіону, не мають наміру повертатися. Серед проблем, які суттєво гальмують відновлення роботи бізнесу в Харкові та області Чумак назвав те, що в регіоні не працюють держпрограми та неможливо отримати кредити. Також ускладнює ситуацію мобілізація – мікро- та малий бізнес, який традиційно розвинений у регіоні, не може забронювати співробітників.