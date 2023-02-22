СБУ: В Харьковской области почтальонша раздавала пропагандистские газеты рф
В Харьковской области задержали 42-летнюю женщину, которая распространяла пропагандистские газеты на оккупированных территориях Изюмщины, сообщила СБУ.
В Изюме разоблачили поклонницу оккупантов, которая до полномасштабного вторжения рф в Украину работала почтальоном в отделении почтовой связи. А во время оккупации города сделала карьеру, получила повышение и стала директором в «Почта Изюма».
Подозреваемая активно раздавала пропагандистские газеты «Изюмский телеграфъ», «Харьков Z» и «Красная звезда», на страницах которых публиковали кремлевскую пропаганду. Эти статьи формировали негативное отношение к государственной власти Украины и ВСУ и убеждали людей, что рф не враг, с заботой относится к жителям оккупированных территорий.
Пропагандистские материалы отрицали вооруженную агрессию рф и пропагандировали легитимность фейковой власти.
Подозреваемая проводила собрания, где присутствовали ее подчиненные и жители города. Женщина призвала людей к сотрудничеству с оккупационными властями.
Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями СУ ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Харьковской области.
По ходатайству прокуратуры подозреваемого содержат под стражей.
Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 42-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).
За совершенное коллаборантке «светит» срок от 10 до 12 лет лишением свободы.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 12:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области задержали 42-летнюю женщину, которая распространяла пропагандистские газеты на оккупированных территориях Изюмщины, сообщила СБУ.".