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СБУ: В Харьковской области почтальонша раздавала пропагандистские газеты рф

Происшествия 12:09   22.02.2023
Оксана Якушко
СБУ: В Харьковской области почтальонша раздавала пропагандистские газеты рф

В Харьковской области задержали 42-летнюю женщину, которая распространяла пропагандистские газеты на оккупированных территориях Изюмщины, сообщила СБУ.

В Изюме разоблачили поклонницу оккупантов, которая до полномасштабного вторжения рф в Украину работала почтальоном в отделении почтовой связи. А во время оккупации города сделала карьеру, получила повышение и стала директором в «Почта Изюма».

Подозреваемая активно раздавала пропагандистские газеты «Изюмский телеграфъ», «Харьков Z» и «Красная звезда», на страницах которых публиковали кремлевскую пропаганду. Эти статьи формировали негативное отношение к государственной власти Украины и ВСУ и убеждали людей, что рф не враг, с заботой относится к жителям оккупированных территорий.

Пропагандистские материалы отрицали вооруженную агрессию рф и пропагандировали легитимность фейковой власти.

Подозреваемая проводила собрания, где присутствовали ее подчиненные и жители города. Женщина призвала людей к сотрудничеству с оккупационными властями.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями СУ ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Харьковской области.
По ходатайству прокуратуры подозреваемого содержат под стражей.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 42-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

За совершенное коллаборантке «светит» срок от 10 до 12 лет лишением свободы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 12:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области задержали 42-летнюю женщину, которая распространяла пропагандистские газеты на оккупированных территориях Изюмщины, сообщила СБУ.".