СБУ: На Харківщині листоноша роздавала пропагандистські газети рф
На Харківщині затримали 42-річну жінку, яка розповсюджувала пропагандистські газети на окупованих територіях Ізюмщини, повідомила СБУ.
В Ізюмі викрили прихильницю окупантів, яка до повномасштабного вторгнення рф в Україну працювала листоношею у відділенні поштового зв’язку. А під час окупації міста зробила кар’єру, отримала «підвищення» і стала «директором» у «Пошта Ізюма».
Підозрювана активно роздавала пропагандистські газети «Изюмський телеграфъ», «Харків Z» та «Красная звезда», на шпальтах яких публікували кремлівську пропаганду. Ці статті формували негативне ставлення до державної влади України і ЗСУ і переконати людей, що рф не є їхнім ворогом, з турботою ставляться до жителів окупованих територій.
Пропагандистські матеріали заперечували збройну агресію рф і пропагували легітимність фейкової влади.
Підозрювана проводила збори, де були присутні її підлеглі та інші мешканці міста. Жінка закликала людей до співпраці з окупаційною владою.
Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
За клопотанням прокуратури підозрюваню тримають під вартою.
Ізюмська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 42-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).
За вчинене колаборантці «світить» термін від 10 до 12 років позбавленням волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 12:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали 42-річну жінку, яка розповсюджувала пропагандистські газети на окупованих територіях Ізюмщини, повідомила СБУ. ".