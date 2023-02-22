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«Возьму кувалду» — что думают харьковчане о повторном наступлении РФ (видео)

Общество 20:35   22.02.2023
Оксана Горун
«Возьму кувалду» — что думают харьковчане о повторном наступлении РФ (видео)

Блогер Юрий Петрушевский провел опрос харьковчан на тему «будет ли повторное наступление РФ» и сравнил ответы жителей города в феврале 2022 (до войны) и феврале 2023.

Свидетельствами изменений в оценках намерений россиян Петрушевский поделился на youtube-канале «Райт нау».

За год полномасштабной войны харьковчане прошли эволюцию от «все будет хорошо» и «зачем это России нужно?» до «А как же не будет (повторного наступления)? Зачем они столько народу собрали?»

«Понимаю, что собирать долго технику, военных, тратить средства, чтобы потом разойтись – так не будет», — рассуждают в Харькове в феврале 2023 года.

Жители города в коротких репликах признались блогеру, что им страшно, но при этом заявили, что просто так не сдадутся.

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«Очень страшно. Надеемся на лучшее, но, я думаю, что может быть все, потому что они уже издеваются просто над нами», — сказала одна из опрошенных харьковчанок. А вторая со смехом заявила: «Если надо будет, я возьму кувалду (…) и пойду помогать нашим братьям – ВСУ».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 20:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Блогер Юрий Петрушевский провел опрос харьковчан на тему «будет ли повторное наступление РФ» и сравнил ответы жителей города в феврале 2022 (до войны) и феврале 2023".