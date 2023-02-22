“Візьму кувалду” – що думають харків’яни про повторний наступ РФ (відео)
Блогер Юрій Петрушевський провів опитування харків’ян на тему “чи буде повторний наступ РФ” і порівняв відповіді мешканців міста в лютому 2022 року (до війни) та лютому 2023 року.
Свідченнями змін щодо оцінок намірів росіян Петрушевський поділився на youtube-каналі “Райт нау”.
За рік повномасштабної війни харків’яни пройшли еволюцію від “усе буде добре” та “навіщо це Росії потрібно?” до “а як же не буде (повторного наступу – ред.)? Навіщо вони стільки народу зібрали?”
“Розумію, що збирати довго техніку, військових, витрачати кошти, щоб потім розійтися – так не буде”, – розмірковують у Харкові в лютому 2023 року.
Жителі міста в коротких репліках зізналися блогеру, що їм страшно, але при цьому заявили, що просто так не здадуться.
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“Дуже страшно. Сподіваємося на краще, але, я думаю, що може бути все, тому що вони вже знущаються просто з нас”, — сказала одна з опитаних харків’янок. А друга зі сміхом заявила: “Якщо треба буде, я візьму кувалду (…) і піду допомагати нашим братам – ЗСУ”.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 20:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Блогер Юрій Петрушевський провів опитування харків’ян на тему “чи буде повторний наступ РФ” і порівняв відповіді мешканців міста в лютому 2022 року (до війни) та лютому 2023 року".