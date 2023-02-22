Ми чітко розуміємо, що Харків та область будуть під ураженням – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов оцінив можливість спроби прориву фронту військами РФ на Харківському напрямку.

Свій прогноз Синєгубов озвучив на прохання ведучої національного телемарафону.

“Ми чітко розуміємо, що місто Харків і Харківська область буде під ураженням. Тому що їм, як мінімум, слід розширити лінію фронту та не дати нашим військовим формуванням поцілити, наприклад, фронт на Бахмуті чи іншому напрямку. Однак ми до цього так само готові, й вони так само розуміють, що успіх вони тут навряд чи будуть мати й не відіб’ють жодного населеного пункту. Тому це буде лише, так би мовити, розтягування фронту“, – прокоментував начальник ХОВА.

При цьому він наголосив, що за ситуацією стежать цілодобово.

Нагадаємо, Синєгубов заявив про те, що РФ для продовження бойових дій вкрай потрібний залізничний вузол на Харківщині.