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Мы ясно понимаем, что Харьков и область будут под поражением — Синегубов

Происшествия 20:09   22.02.2023
Оксана Горун
Мы ясно понимаем, что Харьков и область будут под поражением — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов оценил вероятность попытки прорыва фронта войсками РФ на Харьковском направлении.

Свой прогноз Синегубов озвучил по просьбе ведущей национального телемарафона.

«Мы ясно понимаем, что город Харьков и Харьковская область будут под поражением. Потому что им, как минимум, следует расширить линию фронта и не дать нашим военным формированиям попасть, например, на фронт в районе Бахмута или другом направлении. Однако мы к этому также готовы, и они понимают, что успех они здесь вряд ли будут иметь и не отобьют ни одного населенного пункта. Поэтому это будет лишь, так сказать, растяжение фронта», — прокомментировал начальник ХОВА.

При этом он подчеркнул, что за ситуацией следят круглосуточно.

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    • Напомним, Синегубов заявил о том, что РФ для продолжения боевых действий крайне необходим железнодорожный узел на Харьковщине.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 20:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов оценил вероятность попытки прорыва фронта войсками РФ на Харьковском направлении".