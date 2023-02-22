Мы ясно понимаем, что Харьков и область будут под поражением — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов оценил вероятность попытки прорыва фронта войсками РФ на Харьковском направлении.

Свой прогноз Синегубов озвучил по просьбе ведущей национального телемарафона.

«Мы ясно понимаем, что город Харьков и Харьковская область будут под поражением. Потому что им, как минимум, следует расширить линию фронта и не дать нашим военным формированиям попасть, например, на фронт в районе Бахмута или другом направлении. Однако мы к этому также готовы, и они понимают, что успех они здесь вряд ли будут иметь и не отобьют ни одного населенного пункта. Поэтому это будет лишь, так сказать, растяжение фронта», — прокомментировал начальник ХОВА.

При этом он подчеркнул, что за ситуацией следят круглосуточно.

Напомним, Синегубов заявил о том, что РФ для продолжения боевых действий крайне необходим железнодорожный узел на Харьковщине.