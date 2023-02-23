Враг нанес авиаудары по Гряниковке и еще двум селам на Купянщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, по Купянскому району, в частности, наносила авиаудары, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток обстреляны 15 районов населенных пунктов. В частности, Граново, Красного, Мороховца, Зеленого, Вильчи, Нестерного, Бударок, Колодезного, Двуречной и Западного.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Гряниковка и Берестовое, а также нанес авиационные удары вблизи Гряниковки, Котляровки и Крохмального.

«Основные усилия РФ сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Изменений в составе и положении вражеских войск не отмечается», — отметили в Генштабе.

В ведомстве упомянули ракетный удар по админзданию в поселке Двуречная и предупредили о значительной угрозе ракетных ударов по всей территории Украины.