Враг нанес авиаудары по Гряниковке и еще двум селам на Купянщине — Генштаб
Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, по Купянскому району, в частности, наносила авиаудары, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток обстреляны 15 районов населенных пунктов. В частности, Граново, Красного, Мороховца, Зеленого, Вильчи, Нестерного, Бударок, Колодезного, Двуречной и Западного.
На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Гряниковка и Берестовое, а также нанес авиационные удары вблизи Гряниковки, Котляровки и Крохмального.
«Основные усилия РФ сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Изменений в составе и положении вражеских войск не отмечается», — отметили в Генштабе.
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В ведомстве упомянули ракетный удар по админзданию в поселке Двуречная и предупредили о значительной угрозе ракетных ударов по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 18:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, по Купянскому району, в частности, наносила авиаудары, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".