Ворог завдав авіаударів по Гряниківці та ще двох селах Куп’янщини – Генштаб

Райони щонайменше 20 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, по Куп’янському району, зокрема, завдавала авіаударів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби обстріляні 15 районів населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Гранова, Красного, Мороховця, Зеленого, Вільчі, Нестерного, Бударок, Колодязного, Дворічної та Западного.

На Куп’янському напрямку супротивник обстріляв райони населених пунктів Гряниківка та Берестове, а також завдав авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки та Крохмального.

“Основні зусилля РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та становищі ворожих військ не наголошується”, – зазначили в Генштабі.

У відомстві згадали ракетний удар по адмінбудівлі у селищі Дворічна та попередили про значну загрозу ракетних ударів по всій території України.