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Год войны в Харькове: мэр Терехов обратился к жителям и опубликовал видео

Общество 07:39   24.02.2023
Оксана Горун
Год войны в Харькове: мэр Терехов обратился к жителям и опубликовал видео Фото: кадры из видео

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что война изменила харьковчан, но не сломала их единство.

Кадры самого тяжелого года в жизни харьковчан — года полномасштабного вторжения РФ в Украину — мэр опубликовал в telegram утром 24 февраля.

«Сегодня хочу сказать о том, как война изменила нас, харьковчан. Каждый день мы вместе видели, как разрушают наш город и нашу жизнь. Но не удалось сломить наше единство, нашу силу, наше достоинство и нашу веру в Победу! Мы все пришли на помощь друг другу. И я горжусь этим. И верю, что вместе мы сделаем свой город самым лучшим городом в Украине. Мы дадим ему новую жизнь. Никогда не хотел, чтобы это было такой ценой», — подписал кадры хроники Терехов.

Он поблагодарил всех, кто защищает Харькова и высказал сочувствие всем, кто за этот год испытал боль утраты.

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«Нам всем нужны силы, чтобы закончить войну Победой и жить и работать дальше. Верю, что людей, которые во время войны демонстрируют лучшие человеческие качества, не победить, поэтому наша Победа – с каждым днем все ближе! И я также верю в то, что все те лучшие качества, которые у нас, несмотря на ужас, пробудила эта страшная война, помогут нам в мирной жизни восстанавливать свою страну и Харьков! Благодарю вас, харьковчане, за то, что несмотря, кто где был – в городе или вынужденном выезде – мы все равно были вместе! И будем дальше, потому что мы — харьковчане!», — подчеркнул мэр города-Героя Харькова.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 07:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что война изменила харьковчан, но не сломала их единство".