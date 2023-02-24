Рік війни в Харкові: мер Терехов звернувся до мешканців та опублікував відео

Мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що війна змінила харків’ян, але не зламала їхньої єдності.

Кадри найважчого року в житті харків’ян – року повномасштабного вторгнення РФ в Україну – мер опублікував у телеграмі вранці 24 лютого.

“Сьогодні хочу сказати про те, як війна змінила нас, харків’ян. Щодня ми разом бачили, як руйнують наше місто і наше життя. Але не вдалося зламати нашу єдність, нашу силу, нашу гідність і нашу віру у Перемогу! Ми всі прийшли на допомогу один одному. І я пишаюся цим. І вірю, що разом ми зробимо своє місто найкращим містом в Україні. Ми дамо йому нове життя. Ніколи не хотів, щоб це було такою ціною“, – підписав кадри хроніки Терехов.

Він подякував усім, хто захищає Харків, та висловив співчуття всім, хто за цей рік зазнав болю втрати.

“Нам всім потрібні сили, щоб закінчити війну Перемогою та жити і працювати далі. Вірю, що людей, які під час війни демонструють найкращі людські якості, не перемогти, тож наша Перемога – з кожним днем все ближче! І я також вірю у те, що всі ті найкращі якості, які в нас, попри весь жах, пробудила ця страшна війна, допоможуть нам у мирному житті відбудовувати свою країну та Харків! Дякую вам, харків’яни, за те, що незважаючи, хто де був – у місті, чи вимушеному вид’їзді – ми все одно були разом! І будемо надалі, бо ми – харків’яни!” – наголосив мер міста-Героя Харкова.