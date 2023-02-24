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Рік війни в Харкові: мер Терехов звернувся до мешканців та опублікував відео

Події 07:39   24.02.2023
Оксана Горун
Рік війни в Харкові: мер Терехов звернувся до мешканців та опублікував відео

Мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що війна змінила харків’ян, але не зламала їхньої єдності.

Кадри найважчого року в житті харків’ян – року повномасштабного вторгнення РФ в Україну – мер опублікував у телеграмі вранці 24 лютого.

Сьогодні хочу сказати про те, як війна змінила нас, харків’ян. Щодня ми разом бачили, як руйнують наше місто і наше життя. Але не вдалося зламати нашу єдність, нашу силу, нашу гідність і нашу віру у Перемогу! Ми всі прийшли на допомогу один одному. І я пишаюся цим. І вірю, що разом ми зробимо своє місто найкращим містом в Україні. Ми дамо йому нове життя. Ніколи не хотів, щоб це було такою ціною“, – підписав кадри хроніки Терехов.

Він подякував усім, хто захищає Харків, та висловив співчуття всім, хто за цей рік зазнав болю втрати.

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Нам всім потрібні сили, щоб закінчити війну Перемогою та жити і працювати далі. Вірю, що людей, які під час війни демонструють найкращі людські якості, не перемогти, тож наша Перемога – з кожним днем все ближче! І я також вірю у те, що всі ті найкращі якості, які в нас, попри весь жах, пробудила ця страшна війна, допоможуть нам у мирному житті відбудовувати свою країну та Харків! Дякую вам, харків’яни, за те, що незважаючи, хто де був – у місті, чи вимушеному вид’їзді – ми все одно були разом! І будемо надалі, бо ми – харків’яни!” – наголосив мер міста-Героя Харкова.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 07:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що війна змінила харків’ян, але не зламала їхньої єдності".