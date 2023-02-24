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Опубликованы эксклюзивные кадры первых дней войны на Северной Салтовке (видео)

Общество 12:52   24.02.2023
Оксана Горун
Опубликованы эксклюзивные кадры первых дней войны на Северной Салтовке (видео) Фото: кадр из видео

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину выложил видео того, как в спальном районе Харькова под вражескую канонаду рыли окопы и строили укрепления.

«Первые дни полномасштабной войны. Северная Салтовка. Здесь, под постоянными обстрелами, строили оборонительные редуты на случай, если оккупантам удастся прорваться. Вспоминаю, насколько все были мотивированы и готовы были держать родной город до последнего», — подписал видео Мельник.

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На коротком видео — защитники ВСУ у свежих окопов, которые роют прямо посреди спального района. Вокруг — завезенные на место стройматериалы. Съемку сопровождают постоянные отдаленные звуки боя или обстрелов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 12:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину выложил видео того, как в спальном районе Харькова под вражескую канонаду рыли окопы и строили укрепления".