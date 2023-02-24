Опубликованы эксклюзивные кадры первых дней войны на Северной Салтовке (видео)

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину выложил видео того, как в спальном районе Харькова под вражескую канонаду рыли окопы и строили укрепления.

«Первые дни полномасштабной войны. Северная Салтовка. Здесь, под постоянными обстрелами, строили оборонительные редуты на случай, если оккупантам удастся прорваться. Вспоминаю, насколько все были мотивированы и готовы были держать родной город до последнего», — подписал видео Мельник.

На коротком видео — защитники ВСУ у свежих окопов, которые роют прямо посреди спального района. Вокруг — завезенные на место стройматериалы. Съемку сопровождают постоянные отдаленные звуки боя или обстрелов.