Опубликованы эксклюзивные кадры первых дней войны на Северной Салтовке (видео)
Фото: кадр из видео
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину выложил видео того, как в спальном районе Харькова под вражескую канонаду рыли окопы и строили укрепления.
«Первые дни полномасштабной войны. Северная Салтовка. Здесь, под постоянными обстрелами, строили оборонительные редуты на случай, если оккупантам удастся прорваться. Вспоминаю, насколько все были мотивированы и готовы были держать родной город до последнего», — подписал видео Мельник.
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На коротком видео — защитники ВСУ у свежих окопов, которые роют прямо посреди спального района. Вокруг — завезенные на место стройматериалы. Съемку сопровождают постоянные отдаленные звуки боя или обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 12:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину выложил видео того, как в спальном районе Харькова под вражескую канонаду рыли окопы и строили укрепления".