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Опубліковано ексклюзивні кадри перших днів війни на Північній Салтівці (відео)

Події 12:52   24.02.2023
Оксана Горун
Опубліковано ексклюзивні кадри перших днів війни на Північній Салтівці (відео)

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну виклав відео того, як у спальному районі Харкова під ворожу канонаду рили окопи та будували укріплення.

Перші дні повномасштабної війни. Північна Салтівка. Тут, під постійними обстрілами, будували оборонні редути на випадок, якщо окупантам вдасться прорватися. Згадую, наскільки всі були вмотивовані і були готові тримати рідне місто до останнього“, – підписав опубліковані кадри Мельник.

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На короткому відео – захисники ЗСУ біля свіжих окопів, які риють прямо посеред спального району. Навколо – завезені на місце будматеріали. Зйомку супроводжують постійні віддалені звуки бою чи обстрілів.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 12:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну виклав відео того, як у спальному районі Харкова під ворожу канонаду рили окопи та будували укріплення".