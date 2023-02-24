Опубліковано ексклюзивні кадри перших днів війни на Північній Салтівці (відео)

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну виклав відео того, як у спальному районі Харкова під ворожу канонаду рили окопи та будували укріплення.

“Перші дні повномасштабної війни. Північна Салтівка. Тут, під постійними обстрілами, будували оборонні редути на випадок, якщо окупантам вдасться прорватися. Згадую, наскільки всі були вмотивовані і були готові тримати рідне місто до останнього“, – підписав опубліковані кадри Мельник.

На короткому відео – захисники ЗСУ біля свіжих окопів, які риють прямо посеред спального району. Навколо – завезені на місце будматеріали. Зйомку супроводжують постійні віддалені звуки бою чи обстрілів.