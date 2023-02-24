В Харькове прекращает работу один из городских автобусных маршрутов

В мэрии сообщили, что автобус №266 прекращает курсировать с субботы, 25 февраля.

«Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с окончанием работ по восстановлению контактных и кабельных сетей по пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда и началом работы трамвайных маршрутов №16 («Разворотный круг «Салтовский» – ул. Шевченко – разворотный круг «Салтовский»), №16А («Разворотный круг «Салтовский» – ул. Академика Павлова – разворотный круг «Салтовский») и продолжением трамвайного маршрута №27 до разворотного круга «Салтовский», — прокомментировала пресс-служба Харьковского горсовета.

О восстановлении трамвайных маршрутов №16 и №16А, а также изменении движения трамваев №27 в мэрии проинформировали накануне.