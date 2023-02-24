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В Харькове прекращает работу один из городских автобусных маршрутов

Общество 14:24   24.02.2023
Оксана Горун
В Харькове прекращает работу один из городских автобусных маршрутов Фото пресслужби Харківської міськради

В мэрии сообщили, что автобус №266 прекращает курсировать с субботы, 25 февраля.

«Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с окончанием работ по восстановлению контактных и кабельных сетей по пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда и началом работы трамвайных маршрутов №16 («Разворотный круг «Салтовский» – ул. Шевченко – разворотный круг «Салтовский»), №16А («Разворотный круг «Салтовский» – ул. Академика Павлова – разворотный круг «Салтовский») и продолжением трамвайного маршрута №27 до разворотного круга «Салтовский», — прокомментировала пресс-служба Харьковского горсовета.

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    • О восстановлении трамвайных маршрутов №16 и №16А, а также изменении движения трамваев №27 в мэрии проинформировали накануне.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 14:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии сообщили, что автобус №266 прекращает курсировать с субботы, 25 февраля".