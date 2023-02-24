Live
  • П’ятниця 24.02.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

У Харкові припиняє роботу один із міських автобусних маршрутів

Суспільство 14:24   24.02.2023
Оксана Горун
У Харкові припиняє роботу один із міських автобусних маршрутів

У мерії повідомили, що автобус №266 припиняє курсувати із суботи, 25 лютого.

“Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано із закінченням робіт з відновлення контактних та кабельних мереж по пр. Тракторобудівників та вул. Героїв Праці та початком роботи трамвайних маршрутів №16 (“Розворотне коло “Салтівське” – вул. Шевченка – розворотне коло “Салтівське”), №16А (“Розворотне коло “Салтівське” – вул. Академіка Павлова – розворотне коло “Салтівське”) та продовженням трамвайного маршруту №27 до розворотного кола “Салтівське”, — прокоментувала пресслужба Харківської міськради.

  • Читайте також: У Харкові з 11 січня запускають ще один автобусний маршрут

    • Про відновлення трамвайних маршрутів №16 та №16А, а також зміну руху трамваїв №27 у мерії поінформували напередодні.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    17:21
    У Харкові відзавтра скасовують один із трамваїв, ще один змінює маршрут
    19:47
    Із центру – на Данилівку. У Харкові з 20 лютого почне працювати новий маршрут
    16:54
    У Харкові біля метро «Академіка Барабашова» 2 тижні не ходитиме транспорт
    08:22
    Харків’яни просять повернути тролейбуси до найбільш зруйнованого району міста
    14:00
    У Харкові 10 лютого трамвай №3 возитиме пасажирів за іншим маршрутом

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові припиняє роботу один із міських автобусних маршрутів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 14:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії повідомили, що автобус №266 припиняє курсувати із суботи, 25 лютого".