У Харкові припиняє роботу один із міських автобусних маршрутів

У мерії повідомили, що автобус №266 припиняє курсувати із суботи, 25 лютого.

“Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано із закінченням робіт з відновлення контактних та кабельних мереж по пр. Тракторобудівників та вул. Героїв Праці та початком роботи трамвайних маршрутів №16 (“Розворотне коло “Салтівське” – вул. Шевченка – розворотне коло “Салтівське”), №16А (“Розворотне коло “Салтівське” – вул. Академіка Павлова – розворотне коло “Салтівське”) та продовженням трамвайного маршруту №27 до розворотного кола “Салтівське”, — прокоментувала пресслужба Харківської міськради.

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Про відновлення трамвайних маршрутів №16 та №16А, а також зміну руху трамваїв №27 у мерії поінформували напередодні.