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Британские бронетранспортеры получили теробороновцы Харьковщины

Общество 13:09   25.02.2023
Елена Нагорная
Британские бронетранспортеры получили теробороновцы Харьковщины Фото: 127-я бригада ТрО

24 февраля военнослужащие 127-й отдельной бригады теробороны Харькова получили гусеничные бронетранспортеры британского производства FV103 Spartan.

Технику защитникам передал командующий Сил ТрО ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра, рассказали на странице бригады в Facebook.

«В отличие от типичного использования бронетранспортера для пехоты, Spartan служит для перемещения специализированных подразделений», — отметили в бригаде.

Бронетранспортеры передали в ходе награждения теробороновцев Харьковщины из 127-й и 113-й отдельных бригад, которые защищают Украину с начала полномасштабного вторжения. Личный состав получил грамоты Харьковской ОВА — за самоотверженную службу.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 13:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 февраля военнослужащие 127-й отдельной бригады теробороны Харькова получили гусеничные бронетранспортеры британского производства FV103 Spartan.".