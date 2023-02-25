Британские бронетранспортеры получили теробороновцы Харьковщины

24 февраля военнослужащие 127-й отдельной бригады теробороны Харькова получили гусеничные бронетранспортеры британского производства FV103 Spartan.

Технику защитникам передал командующий Сил ТрО ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра, рассказали на странице бригады в Facebook.

«В отличие от типичного использования бронетранспортера для пехоты, Spartan служит для перемещения специализированных подразделений», — отметили в бригаде.

Бронетранспортеры передали в ходе награждения теробороновцев Харьковщины из 127-й и 113-й отдельных бригад, которые защищают Украину с начала полномасштабного вторжения. Личный состав получил грамоты Харьковской ОВА — за самоотверженную службу.