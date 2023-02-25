Британские бронетранспортеры получили теробороновцы Харьковщины
Фото: 127-я бригада ТрО
24 февраля военнослужащие 127-й отдельной бригады теробороны Харькова получили гусеничные бронетранспортеры британского производства FV103 Spartan.
Технику защитникам передал командующий Сил ТрО ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра, рассказали на странице бригады в Facebook.
«В отличие от типичного использования бронетранспортера для пехоты, Spartan служит для перемещения специализированных подразделений», — отметили в бригаде.
Бронетранспортеры передали в ходе награждения теробороновцев Харьковщины из 127-й и 113-й отдельных бригад, которые защищают Украину с начала полномасштабного вторжения. Личный состав получил грамоты Харьковской ОВА — за самоотверженную службу.
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 13:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 февраля военнослужащие 127-й отдельной бригады теробороны Харькова получили гусеничные бронетранспортеры британского производства FV103 Spartan.".