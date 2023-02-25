Британські бронетранспортери отримали тероборонівці Харківщини
24 лютого військовослужбовці 127-ї окремої бригади тероборони Харкова отримали гусеничні бронетранспортери британського виробництва FV103 Spartan.
Техніку захисникам передав командувач Сил ТрО ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра, розповіли на сторінці бригади у Facebook.
“На відміну від типового використання бронетранспортера для піхоти, Spartan служить для переміщення спеціалізованих підрозділів”, – зазначили у бригаді.
Бронетранспортери передали під час нагородження тероборонівців Харківщини зі 127-ї та 113-ї окремих бригад, які захищають Україну з початку повномасштабного вторгнення. Особовий склад отримав грамоти Харківської ОВА – за самовіддану службу.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 13:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 лютого військовослужбовці 127-ї окремої бригади тероборони Харкова отримали гусеничні бронетранспортери британського виробництва FV103 Spartan.".