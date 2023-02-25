Британські бронетранспортери отримали тероборонівці Харківщини

24 лютого військовослужбовці 127-ї окремої бригади тероборони Харкова отримали гусеничні бронетранспортери британського виробництва FV103 Spartan.

Техніку захисникам передав командувач Сил ТрО ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра, розповіли на сторінці бригади у Facebook.

“На відміну від типового використання бронетранспортера для піхоти, Spartan служить для переміщення спеціалізованих підрозділів”, – зазначили у бригаді.

Бронетранспортери передали під час нагородження тероборонівців Харківщини зі 127-ї та 113-ї окремих бригад, які захищають Україну з початку повномасштабного вторгнення. Особовий склад отримав грамоти Харківської ОВА – за самовіддану службу.