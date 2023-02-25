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Британські бронетранспортери отримали тероборонівці Харківщини

Суспільство 13:09   25.02.2023
Олена Нагорна
Британські бронетранспортери отримали тероборонівці Харківщини

24 лютого військовослужбовці 127-ї окремої бригади тероборони Харкова отримали гусеничні бронетранспортери британського виробництва FV103 Spartan.

Техніку захисникам передав командувач Сил ТрО ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра, розповіли на сторінці бригади у Facebook.

“На відміну від типового використання бронетранспортера для піхоти, Spartan служить для переміщення спеціалізованих підрозділів”, – зазначили у бригаді.

Бронетранспортери передали під час нагородження тероборонівців Харківщини зі 127-ї та 113-ї окремих бригад, які захищають Україну з початку повномасштабного вторгнення. Особовий склад отримав грамоти Харківської ОВА – за самовіддану службу.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 13:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 лютого військовослужбовці 127-ї окремої бригади тероборони Харкова отримали гусеничні бронетранспортери британського виробництва FV103 Spartan.".