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В Харькове несколько часов полиция искала взрывчатку в центре города

Происшествия 21:35   26.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове несколько часов полиция искала взрывчатку в центре города

Полиция, взрывотехники и ГСЧС осмотрели около 10 тысяч м² помещений торгового центра в Харькове.

Сообщение о минировании торгового центра «Никольский» в центре Харькова появилось около 16 часов.

Из «Никольского» эвакуировали более 1500 граждан, сообщила полиция Харьковской области.

Сотрудники следственно-оперативной группы ХРУП № 1, взрывотехники и ГСЧС осмотрели около 10 тысяч м² помещений и прилегающей территории.

Информацию о минировании зарегистрировали в Едином учете.

Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 февраля 2023 в 21:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция, взрывотехники и ГСЧС осмотрели около 10 тысяч м² помещений торгового центра в Харькове.".