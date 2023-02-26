В Харькове несколько часов полиция искала взрывчатку в центре города

Полиция, взрывотехники и ГСЧС осмотрели около 10 тысяч м² помещений торгового центра в Харькове.

Сообщение о минировании торгового центра «Никольский» в центре Харькова появилось около 16 часов.

Из «Никольского» эвакуировали более 1500 граждан, сообщила полиция Харьковской области.

Сотрудники следственно-оперативной группы ХРУП № 1, взрывотехники и ГСЧС осмотрели около 10 тысяч м² помещений и прилегающей территории.

Информацию о минировании зарегистрировали в Едином учете.

Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

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